马来西亚期市：棕榈油期货上涨，因预计中国需求将增长

路透吉隆坡12月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第四日上涨，因交易员预计中国需求将改善，而12月的产出将下降。

指标3月棕榈油期货 涨0.7%，报每吨2,486马币(577.20美元)。

“应该会迎来中国的强劲需求，因2月初为中国的假期。需求将缓慢但稳步的加快，”一位吉隆坡的交易员说，指的是中国农历新年。

“12月的产出应该会大幅下降，交易员不希望在长假日期间建立空头仓位。”

今日总体成交量为30,267口。

马来西亚棕榈油出口下降，因中国和印度消费量减弱。据船货验证机构的数据，12月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降约25%。

马来西亚12月棕榈油产量预计将从上个月290万吨的纪录水平上下降，符合季节性趋势。

在其他植物油市场，美国1月豆油合约 上涨0.7%，大连5月豆油合约 下跌0.04%。(完)

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