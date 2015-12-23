马来西亚期市：棕榈油期货上涨，因预计中国需求将增长

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透吉隆坡12月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第四日上涨，因交易员预计中国需求将改善，而12月的产出将下降。
指标3月棕榈油期货 涨0.7%，报每吨2,486马币(577.20美元)。
“应该会迎来中国的强劲需求，因2月初为中国的假期。需求将缓慢但稳步的加快，”一位吉隆坡的交易员说，指的是中国农历新年。
“12月的产出应该会大幅下降，交易员不希望在长假日期间建立空头仓位。”
今日总体成交量为30,267口。
马来西亚棕榈油出口下降，因中国和印度消费量减弱。据船货验证机构的数据，12月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降约25%。
马来西亚12月棕榈油产量预计将从上个月290万吨的纪录水平上下降，符合季节性趋势。
在其他植物油市场，美国1月豆油合约 上涨0.7%，大连5月豆油合约 下跌0.04%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选