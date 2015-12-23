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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 19:46 BJT

东南亚股市：多数收高，外资引领买盘

路透曼谷12月23日 - 多数东南亚股市周三收高，与亚洲股市走势相符且受益于油价反弹，马来西亚和菲律宾股市在市场假期到来前收于数周高位，外资引领买盘。

菲律宾股市 涨0.5%，收于12月2日以来最高收位7,002.42点，证交所数据显示，外资买超5.15亿披索(1,090万美元)菲律宾股票，其中包括买入发电企业First Gen Corp 股票。

马来西亚股市 升1.2%，收于12月8日以来最高收位1,663.51点，Petronas Chemicals Group 和Tenaga Nasional 交投最热络。

印尼股市 连续第三日上涨。

菲律宾、马来西亚和印尼股市周四和周五因公众假期休市。

新加坡股市 连续第二日收高，该股市周四交易半天，周五休市。

泰国股市 涨1%，国内共同基金为买家。证交所称，外资今日卖超52亿泰铢(1.4428亿美元)。

越南股市 收低0.37%，为连续第四日下跌。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.01 1.50 +0.46 -19.66 410.77

新加坡 2863.65 10.68 +0.37 -14.90 3365.15

马来西亚 1663.51 20.25 +1.23 -5.55 1761.25

泰国 1274.50 12.84 +1.02 -14.90 1497.67

印尼 4522.65 5.09 +0.11 -13.47 5226.95

菲律宾 7002.42 36.24 +0.52 -3.16 7230.57

越南 564.27 -2.08 -0.37 +3.42 545.63

(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)

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