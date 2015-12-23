东南亚股市：多数收高，外资引领买盘

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透曼谷12月23日 - 多数东南亚股市周三收高，与亚洲股市走势相符且受益于油价反弹，马来西亚和菲律宾股市在市场假期到来前收于数周高位，外资引领买盘。
菲律宾股市 涨0.5%，收于12月2日以来最高收位7,002.42点，证交所数据显示，外资买超5.15亿披索(1,090万美元)菲律宾股票，其中包括买入发电企业First Gen Corp 股票。
马来西亚股市 升1.2%，收于12月8日以来最高收位1,663.51点，Petronas Chemicals Group 和Tenaga Nasional 交投最热络。
印尼股市 连续第三日上涨。
菲律宾、马来西亚和印尼股市周四和周五因公众假期休市。
新加坡股市 连续第二日收高，该股市周四交易半天，周五休市。
泰国股市 涨1%，国内共同基金为买家。证交所称，外资今日卖超52亿泰铢(1.4428亿美元)。
越南股市 收低0.37%，为连续第四日下跌。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 330.01 1.50 +0.46 -19.66 410.77
新加坡 2863.65 10.68 +0.37 -14.90 3365.15
马来西亚 1663.51 20.25 +1.23 -5.55 1761.25
泰国 1274.50 12.84 +1.02 -14.90 1497.67
印尼 4522.65 5.09 +0.11 -13.47 5226.95
菲律宾 7002.42 36.24 +0.52 -3.16 7230.57
越南 564.27 -2.08 -0.37 +3.42 545.63
(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选