国际油市：亚洲燃料油价格小升，得益于原油反弹和新加坡库存下降

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡12月23日 - 亚洲380-cst和180-cst燃料油价差周三小幅收窄，之前两油品的价格均小幅上涨，受原油价格反弹和新加坡陆上油品库存下降的支撑。
新加坡国际企业发展局(IES)周三公布的数据显示，新加坡陆上燃料油库存相对稳定，下降幅度不到1%或180,000桶，为2,705.8万桶。
据俄罗斯能源部数据和路透的计算，该国炼厂11月的产能利用率较前一个月增长10.2%，之前在9月和10月进行了重大季节性维护。
俄罗斯炼厂11月的燃料油产量增长11.9%至193,543吨/日，但仍比上年同期低14.7%。
招标中，印度的IOC出售两艘1月的高硫燃料油。嘉能可买入一艘30,000吨的180-cst高硫燃料油船货，船期为1月7-16日，价格为每吨较新加坡380-cst燃料油现货报价贴水23-24美元。
马来西亚国家石油公司(Petronas)旗下贸易公司Petco竞得另一艘35,000吨的380-cst高硫燃料油，价格为每吨较新加坡现货报价贴水13-14美元。
新加坡现货市场上有两笔交易达成。
贡渥以较新加坡报价贴水4美元的价格，向托克出售20,000吨180-cst高硫燃料油，船期为1月15-19日。
嘉能可以较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向嘉吉出售20,000吨380-cst高硫燃料油，船期为1月8-12日。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选