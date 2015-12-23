国际油市：亚洲燃料油价格小升，得益于原油反弹和新加坡库存下降

路透新加坡12月23日 - 亚洲380-cst和180-cst燃料油价差周三小幅收窄，之前两油品的价格均小幅上涨，受原油价格反弹和新加坡陆上油品库存下降的支撑。

新加坡国际企业发展局(IES)周三公布的数据显示，新加坡陆上燃料油库存相对稳定，下降幅度不到1%或180,000桶，为2,705.8万桶。

据俄罗斯能源部数据和路透的计算，该国炼厂11月的产能利用率较前一个月增长10.2%，之前在9月和10月进行了重大季节性维护。

俄罗斯炼厂11月的燃料油产量增长11.9%至193,543吨/日，但仍比上年同期低14.7%。

招标中，印度的IOC出售两艘1月的高硫燃料油。嘉能可买入一艘30,000吨的180-cst高硫燃料油船货，船期为1月7-16日，价格为每吨较新加坡380-cst燃料油现货报价贴水23-24美元。

马来西亚国家石油公司(Petronas)旗下贸易公司Petco竞得另一艘35,000吨的380-cst高硫燃料油，价格为每吨较新加坡现货报价贴水13-14美元。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。

贡渥以较新加坡报价贴水4美元的价格，向托克出售20,000吨180-cst高硫燃料油，船期为1月15-19日。

嘉能可以较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向嘉吉出售20,000吨380-cst高硫燃料油，船期为1月8-12日。(完)

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