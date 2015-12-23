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市场报道 | 2015年 12月 23日 星期三 22:43 BJT

美国热股：耐克称12月至明年4月交付的预购订单轻松超越分析师预期

路透12月23日 - 美国运动服装生产商耐克 公布将在12月至明年4月交付的预购订单轻松超越分析师预估，受北美和中国市场需求强劲支撑。

耐克股价周三盘初上扬1.92%，报134.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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