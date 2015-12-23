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市场报道 | 2015年 12月 23日 星期三 22:51 BJT

美国热股：药商CELGENE和解了一项涉及其畅销药Revlimid的专利诉讼

路透12月23日 - 生物医药公司CELGENE CORP 就一项涉及其畅销药Revlimid的专利诉讼达成和解，允许仿制这款治疗多发性骨髓瘤的药品的非专利药在2027年专利到期前再出售逾一年的时间。

CELGENE股价周三盘初劲扬6.9%，报118.8美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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