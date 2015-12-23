韩国数据：12月消费者信心指数为103，为三个月以来最低

路透首尔12月24日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国12月消费者信心指数跌至三个月以来最低水平，但连续第五个月高于100，表明对未来市况持续乐观。

韩国央行在声明中表示，12月消费者信心指数由11月的106跌至103，11月该指数触及14个月来的最高水平。

12月消费者信心指数为9月以来最低，但高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

调查结果凸显韩国当前经济复苏脆弱，人们担心政府提高消费以弥补出口低迷的举措的效果可能在明年初开始减弱。

韩国央行调查还显示，12月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，连续第五个月持平。