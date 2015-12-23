韩国数据：12月消费者信心指数为103，为三个月以来最低

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透首尔12月24日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国12月消费者信心指数跌至三个月以来最低水平，但连续第五个月高于100，表明对未来市况持续乐观。
韩国央行在声明中表示，12月消费者信心指数由11月的106跌至103，11月该指数触及14个月来的最高水平。
12月消费者信心指数为9月以来最低，但高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
调查结果凸显韩国当前经济复苏脆弱，人们担心政府提高消费以弥补出口低迷的举措的效果可能在明年初开始减弱。
韩国央行调查还显示，12月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，连续第五个月持平。
韩国央行称此次调查在12月10-17日进行，访问了国内逾2,000个家庭。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选