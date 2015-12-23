欧洲股市：劲涨2.8%，因商品股跳涨

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 欧股在圣诞节假期前最后一个完整交易日跳涨
* 矿业股领涨
路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周三劲升，因商品和原油价格走强及中国推出更多刺激经济举措的迹象，提振商品股急涨。中国是全球最大金属消费国。
在圣诞节假期前最后一个完整交易日，欧洲绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收高2.8%，报1,440.87点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲涨2.3%。
英国富时100指数 收升2.6%，报6,240.98点；德股DAX指数 攀升2.28%，报10,727.64点；法股CAC 40指数 上扬2.34%，报4,674.53点。
欧洲基本资源指数 猛涨6.4%，为8月底来最大单日百分比升幅，油气股 上扬4.7%。
“资源股持续引领欧股反弹...布兰特原油在每桶35美元以上和铜价在每磅2美元上方应该足以在年底前抵挡商品板块面临的偏空压力，”CMC Markets分析师Jasper Lawler说。
在伦敦上市的矿业股领涨，因伦铜价格走高，嘉能可 劲涨8.4%，英美资源 暴涨9.1%。
投资者等待中国经济刺激措施支持该国金属需求的进一步迹象，一些初步迹象显示中国政府在电网和住房方面的支出增加。
交易商也援引新华社报导称，中国将把削减过剩钢业产能作为首要任务。消息推动安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)急升11%。
尽管周三急升6.4%，但富时350矿业指数 今年迄今仍大跌近50%。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。