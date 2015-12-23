欧洲股市：劲涨2.8%，因商品股跳涨

* 欧股在圣诞节假期前最后一个完整交易日跳涨

* 矿业股领涨

路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周三劲升，因商品和原油价格走强及中国推出更多刺激经济举措的迹象，提振商品股急涨。中国是全球最大金属消费国。

在圣诞节假期前最后一个完整交易日，欧洲绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收高2.8%，报1,440.87点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲涨2.3%。

英国富时100指数 收升2.6%，报6,240.98点；德股DAX指数 攀升2.28%，报10,727.64点；法股CAC 40指数 上扬2.34%，报4,674.53点。

欧洲基本资源指数 猛涨6.4%，为8月底来最大单日百分比升幅，油气股 上扬4.7%。

“资源股持续引领欧股反弹...布兰特原油在每桶35美元以上和铜价在每磅2美元上方应该足以在年底前抵挡商品板块面临的偏空压力，”CMC Markets分析师Jasper Lawler说。

在伦敦上市的矿业股领涨，因伦铜价格走高，嘉能可 劲涨8.4%，英美资源 暴涨9.1%。

投资者等待中国经济刺激措施支持该国金属需求的进一步迹象，一些初步迹象显示中国政府在电网和住房方面的支出增加。

交易商也援引新华社报导称，中国将把削减过剩钢业产能作为首要任务。消息推动安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)急升11%。