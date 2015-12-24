更正-《全球汇市》美元持稳，美国公债收益率上涨提供支撑(12月23日)

(更正：第四个要点提示译文有误，应为“英镑反弹，此前因担心英国退欧而触及八个月低位”，而非“英镑从八个月低位反弹，因担心英国退欧”)

* 美元指数留守在50日移动均线之上

* 美国消费者数据抵销耐久财订单和新屋销售数据的影响

* 美股上涨，扶助美元止住三日跌势

* 英镑反弹，此前因担心英国退欧而触及八个月低位

路透纽约12月23日 - 美元周三在交投清淡中持稳，受助于美国公债收益率上涨，因数据显示年底前美国经济将继续温和增长，尽管可能不足以支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来加快升息步伐。

分析师称，美股上涨也支撑美元结束之前连续三日的跌势。

“美债收益率上升对美元提供一些支撑，”富国证券汇市分析师Eric Viloria说。“数据也略为支撑美元。”

两年期美债收益率 小升逾1个基点，报0.993%，此前数据显示美国11月个人所得增长0.3%，12月消费者信心触及五个月高位。标普500指数 收高1.24%。

最新的消费者方面的数据抵销了令人失望的耐久财订单和新屋销售数据对美元的拖累。

美元指数 小升，报98.292，留守在其50日移动均线之上，反映其偏多趋势保持完整。

欧元兑美元 下滑0.35%，报1.0915美元，兑日圆 跌0.6%，报131.88日圆。

美元兑日圆 连跌第四日，下跌0.2%，报120.83日圆。

分析师预计，美元兑主要货币将留守在近期的交投区间内，因节前成交量进一步减少。

美国和欧洲大部份金融市场周五将因圣诞节假期休市。