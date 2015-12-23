版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高1.06%，Nasdaq指数上扬0.9%

路透纽约12月23日 - 美国股市周三连续第三日上扬，受能源股大涨支撑，因油价反弹提振圣诞节前市场人气。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高185.34点，或1.06%，至17,602.61点；标准普尔500指数 收涨25.32点，或1.24%，至2,064.29点；Nasdaq指数 上扬44.82点，或0.9%，收报5,045.93点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐