澳新经济指标预测--12月24日-12月31日****

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日当周 12月24日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月28日当周 12月28日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月29日(二) 暂无重要经济数据公布。 12月30日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月31日(四) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 +0.6% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% (完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选