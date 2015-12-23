澳新经济指标预测--12月24日-12月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日当周 12月24日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月28日当周 12月28日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月29日(二) 暂无重要经济数据公布。 12月30日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月31日(四) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 +0.6% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% (完)