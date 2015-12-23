日韩经济指标预测--12月24日-12月31日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日当周 12月24日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -2.4% -2.4% 所有家庭支出(较前月) -0.3% -0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 持平 -0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +0.1% 持平 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 11月 1.25 1.24 失业率 3.2% 3.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,194 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,880 12月25日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- -25.2% 房屋开工(较上年同期) +1.0% -2.5% 12月28日当周 12月27日(日) 2350 日本工业生产 11月初值 -- +1.4% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -0.9% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.8% 12月28日(一) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% 12月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 正72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 -- +1.5% (较前月) -- -1.4% 服务业产出(较前月) -- +0.2% 12月30日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.0% 12月31日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)