《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.80 -0.04 -0.05 4180628
京东 32.54 +0.01 +0.03 4869393
新浪 50.78 +0.18 +0.36 252698
搜狐 59.06 +0.96 +1.65 393457
网易 182.12 +0.70 +0.39 530678
百度 196.53 -0.50 -0.25 1422323
台湾
台湾积体电路 23.08 +0.02 +0.09 1397779
联电 1.95 +0.04 +2.09 110137
日月光 5.83 +0.15 +2.64 344920
硅品精密 8.05 +0.09 +1.13 631378
和信超媒体 3.16 +0.16 +5.17 121100
友达 3.02 +0.12 +4.14 174434
中华电信 30.26 +0.08 +0.27 37025
台湾国际航电 36.88 +0.62 +1.71 1544713
香港
中国移动 57.41 +0.63 +1.11 173559
中国联通 12.35 +0.13 +1.06 157254
中国电信 47.99 +0.99 +2.11 10646
中芯国际 5.13 +0.00 +0.00 3047
电讯盈科 5.85 -0.10 -1.68 6405
(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选