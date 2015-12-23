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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.80 -0.04 -0.05 4180628

京东 32.54 +0.01 +0.03 4869393

新浪 50.78 +0.18 +0.36 252698

搜狐 59.06 +0.96 +1.65 393457

网易 182.12 +0.70 +0.39 530678

百度 196.53 -0.50 -0.25 1422323

台湾

台湾积体电路 23.08 +0.02 +0.09 1397779

联电 1.95 +0.04 +2.09 110137

日月光 5.83 +0.15 +2.64 344920

硅品精密 8.05 +0.09 +1.13 631378

和信超媒体 3.16 +0.16 +5.17 121100

友达 3.02 +0.12 +4.14 174434

中华电信 30.26 +0.08 +0.27 37025

台湾国际航电 36.88 +0.62 +1.71 1544713

香港

中国移动 57.41 +0.63 +1.11 173559

中国联通 12.35 +0.13 +1.06 157254

中国电信 47.99 +0.99 +2.11 10646

中芯国际 5.13 +0.00 +0.00 3047

电讯盈科 5.85 -0.10 -1.68 6405

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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