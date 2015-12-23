EIA库存周报：美国上周原油库存意外下降，推动油价走升

路透纽约12月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外下降，汽油库存上升，而馏分油库存亦减少。

市场参与者称，石油炼厂在年底前通常会出于税务和会计原因减少库存。

令人意外的数据让交易商有理由进一步回补空仓，推动原油期货价格升至盘中高点。

美国2月原油期货升至每桶37.79美元的高点，布兰特原油期货则升至每桶37.44美元。

“考虑到市场几天前触及的数年低点，现在的情况只不过是空头回补，人们要在年底前撤出部分资金，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian说。

McGillian指出，他把库存下降归因于年底前的税务和会计操作。

上周原油库存 减少590万桶，分析师原先预期增加110万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加200万桶。

EIA数据显示，炼厂每日原油加工量 减少14.3万桶，产能利用率 下滑0.6个百分点。

汽油库存 增加110万桶，路透调查中的受访分析师预估增加140万桶。

EIA数据还显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少66.1万桶，预估为增加200万桶。