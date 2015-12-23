美国与加拿大经济指标预测--12月24日-12月31日****

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月24日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月19日当周 27.0 27.1
四周均值(万人) -- 27.05
续请失业金人数(万人) 12月12日当周 221.0 223.8
12月25日(五)
暂无重要经济数据公布
12月28日当周
12月28日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 负4.9
12月29日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.6% +0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%
1500 美国消费者信心指数 12月 92.9 90.4
12月30日(三)
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 107.7
成屋待完成销售 +0.5% +0.2%
12月31日(四)
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 50.1 48.7 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 李爽)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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