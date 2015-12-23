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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 06:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月24日-12月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月21日当周

12月24日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月19日当周 27.0 27.1

四周均值(万人) -- 27.05

续请失业金人数(万人) 12月12日当周 221.0 223.8

12月25日(五)

暂无重要经济数据公布

12月28日当周

12月28日(一)

1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 负4.9

12月29日(二)

1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1

1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.6% +0.6%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2%

房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%

1500 美国消费者信心指数 12月 92.9 90.4

12月30日(三)

1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 107.7

成屋待完成销售 +0.5% +0.2%

12月31日(四)

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 50.1 48.7 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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