金砖国家：12月23日股汇市收盘纵览

路透12月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报803.13点，上涨1.07%。

中国股市：沪综指冲高回落收跌，受制于上档技术面压力

中国汇市：人民币连四日阶梯式小升，交易时间延长料对市场影响有限

香港股市：恒指升1%创两周最大单日涨幅，得益于能源股强劲反弹

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报44,014.934点，上涨1.25%。

巴西汇市：多数拉美货币走坚，因油价回升在圣诞节假期前推高对风险资产的需求。雷亚尔兑美元 收报3.9516/23，上日收报3.9873/85，在过去两日共上涨1.75%。

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南非股市：连续第三日收升并触及三周高点，因全球股市在圣诞节长周末前攀升。指标Top-40指数 收报45,865.58点，上涨2.15%；大盘综合指数 收报50,839.81点，上涨2.13%。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美国数据提振美元小涨

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印度股市：创下三周来最高收位，因年底假期前外资卖压消退，且跟随隔夜美股涨势。BSE指数 收报25,850.3点，上涨1.01%；NSE指数 收报7,865.95点，上涨1.03%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.205/66.215，上日收报66.32/66.33。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报785.51点，上涨3.03%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报416.95点，上涨3.12%。