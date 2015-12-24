瑞士金融：四家银行向美司法部支付1.78亿和解金，避免遭控协助避税

路透12月23日 - 美国司法部周三表示，四家瑞士银行将向该部支付总额逾1.78亿美元和解金，避免因协助美国民众避税罪名遭到起诉。

司法部目前已与75家瑞士银行就其2013年推出的一项自愿计画达成协议，透过让银行协助美国帐户所有人藏匿资产跨境活动的揭露，以避免银行可能遭受的刑事指控。

司法部表示，在周三公布的罚则中，巴塞尔的Bank J. Safra Sarasin AG银行将支付8,580万美元罚款；苏黎世的Coutts & Co Ltd银行遭罚7,850万美元；日内瓦的Gonet & Cie银行被罚1,150万美元；Banque Cantonal du Valais银行遭罚230万美元。

司法部表示，总数75件的和解案罚金总额超过10亿美元。根据协议，这些银行也必须就遭调查美国纳税人的帐户提供详细资讯。目前已受到刑事调查的银行不在这项计划之列。

由于适逢周三欧洲非营业时间，因此未能连络上Bank J. Safra Sarasin AG、Gonet & Cie以及Banque Cantonal du Valais等银行发言人。

Coutts & Co Ltd发言人则透过电子邮件表示，该银行已就“这个遗留问题”与美国司法部达成和解。(完)