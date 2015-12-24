瑞士金融：四家银行向美司法部支付1.78亿和解金，避免遭控协助避税

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透12月23日 - 美国司法部周三表示，四家瑞士银行将向该部支付总额逾1.78亿美元和解金，避免因协助美国民众避税罪名遭到起诉。
司法部目前已与75家瑞士银行就其2013年推出的一项自愿计画达成协议，透过让银行协助美国帐户所有人藏匿资产跨境活动的揭露，以避免银行可能遭受的刑事指控。
司法部表示，在周三公布的罚则中，巴塞尔的Bank J. Safra Sarasin AG银行将支付8,580万美元罚款；苏黎世的Coutts & Co Ltd银行遭罚7,850万美元；日内瓦的Gonet & Cie银行被罚1,150万美元；Banque Cantonal du Valais银行遭罚230万美元。
司法部表示，总数75件的和解案罚金总额超过10亿美元。根据协议，这些银行也必须就遭调查美国纳税人的帐户提供详细资讯。目前已受到刑事调查的银行不在这项计划之列。
由于适逢周三欧洲非营业时间，因此未能连络上Bank J. Safra Sarasin AG、Gonet & Cie以及Banque Cantonal du Valais等银行发言人。
Coutts & Co Ltd发言人则透过电子邮件表示，该银行已就“这个遗留问题”与美国司法部达成和解。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。