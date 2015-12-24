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债券 | 2015年 12月 24日 星期四 08:04 BJT

欧洲个股：法巴考虑旗下美国部门的策略性替代选项，以符合资本要求

该行称，“这将使法国巴黎银行在2017年中之前完全达成CET 1的预期水准。”

法国巴黎银行在美国拥有BancWest Corporation这家控股公司，该控股公司旗下拥有Bank of the West及First Hawaiian Bank这两家零售银行。

BancWest拥有717亿美元资产，为加州第三大商业银行，在22州经营超过600个零售、财富管理及企业金融分支。

First Hawaiian Bank资产规模为189亿美元，在夏威夷、关岛及塞班岛拥有62家分行。

熟知事况消息人士指出，法国巴黎银行正考虑把该部门出售或首次公开发行(IPO)；First Hawaiian Bank虽然在当地市场占有率高，但缺乏交叉销售的机会。

First Hawaiian Bank今年九个月净利为1.725亿美元，较上年同期成长4.6%，自年初以来总资产成长4%至189亿美元。

截至9月底，法国巴黎银行CET 1资本比率为10.7%。法国第二大上市银行法国兴业 目标是在2016年底前让CET 1资本比率达11%。(完) (编译 李婷仪/张明钧; 审校 许娜/李爽)

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