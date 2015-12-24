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债券 | 2015年 12月 24日 星期四 08:02 BJT

美国经济：第四季增长环比年率或降至1.3%--亚特兰大联储预测模型

路透纽约12月23日 - 美国亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型周三显示，美国经济第四季增长环比年率可能降至1.3%，因为数据暗示消费者支出和住房投资增长趋疲。

亚特兰大联储在其网站上称，这一增速不及该行12月16日预期的1.9%。

GDPNow模型预计第四季消费者支出增长2.1%，亦低于前次预估的增长2.6%。美国于周三稍早公布了11月消费者支出数据。

亚特兰大联储表示，第四季住房投资可能增加0.9%，远低于稍早预估的增长8.0%。周二出炉的数据显示，11月成屋销售下滑10.5%。 (完) (编译 徐文焰 审校　戴素萍)

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