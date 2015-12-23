欧洲经济指标预测--12月24日-12月31日****

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月24日(四)
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437
12月25日(五)
暂无重要经济指标。
12月28日当周
12月28日(一)
暂无重要经济指标。
12月29日(二)
0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6
消费者信心指数 117.0 118.4
12月30日(三)
0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +4.0% +3.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.9%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.3% +5.3%
对家庭贷款 -- +1.2%
对非金融企业贷款 -- +0.6%
12月31日(四)
暂无重要经济指标。
(完)
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