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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 07:37 BJT

****欧洲经济指标预测--12月24日-12月31日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月21日当周

12月24日(四)

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437

12月25日(五)

暂无重要经济指标。

12月28日当周

12月28日(一)

暂无重要经济指标。

12月29日(二)

0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6

消费者信心指数 117.0 118.4

12月30日(三)

0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +4.0% +3.7%

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -2.9%

0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.3% +5.3%

对家庭贷款 -- +1.2%

对非金融企业贷款 -- +0.6%

12月31日(四)

暂无重要经济指标。

(完)

***提取相关资料，请点选下列代码连结

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