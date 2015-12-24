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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 08:01 BJT

《全球汇市》美元持稳，市场因假期临近表现淡静

澳元兑美元 持稳在0.72上方，新西兰元兑美元 也持稳在0.68附近。

澳元和新西兰元均脱离上周低点0.7097和0.6688，得到中长期投资大户大举买盘的支撑，表明仍有人在追逐高收益。

逢圣诞节假期，全球一些金融中心周四将提早收盘，周五将休市。周一还会有部分市场休市。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0905 1.0909 -0.04 0.00 1.2097

美元/日圆 120.92 120.91 0.01 0.00 119.68

欧元/日圆 131.86 131.90 -0.03 0.00 144.78

美元/瑞郎 0.9909 0.9901 0.08 0.00 0.9941

英镑/美元 1.4873 1.4868 0.03 0.00 1.5573

美元/加元 1.3847 1.3845 0.01 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7229 0.7230 -0.01 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6787 0.6788 -0.01 0.00 0.7797

澳元/日圆 87.410 87.420 -0.01 0.00 97.750

新西兰元/日圆 82.070 82.070 0.00 0.00 93.310

英镑/日圆 179.84 179.77 0.04 0.00 186.38

澳元/新西兰元 1.0645 1.0631 0.13 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/杜明霞/徐文焰/李爽/龚芳/郑茵)

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