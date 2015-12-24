《全球汇市》美元持稳，市场因假期临近表现淡静

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
澳元兑美元 持稳在0.72上方，新西兰元兑美元 也持稳在0.68附近。
澳元和新西兰元均脱离上周低点0.7097和0.6688，得到中长期投资大户大举买盘的支撑，表明仍有人在追逐高收益。
逢圣诞节假期，全球一些金融中心周四将提早收盘，周五将休市。周一还会有部分市场休市。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0905 1.0909 -0.04 0.00 1.2097
美元/日圆 120.92 120.91 0.01 0.00 119.68
欧元/日圆 131.86 131.90 -0.03 0.00 144.78
美元/瑞郎 0.9909 0.9901 0.08 0.00 0.9941
英镑/美元 1.4873 1.4868 0.03 0.00 1.5573
美元/加元 1.3847 1.3845 0.01 0.00 1.1618
澳元/美元 0.7229 0.7230 -0.01 0.00 0.8168
新西兰元/美元 0.6787 0.6788 -0.01 0.00 0.7797
澳元/日圆 87.410 87.420 -0.01 0.00 97.750
新西兰元/日圆 82.070 82.070 0.00 0.00 93.310
英镑/日圆 179.84 179.77 0.04 0.00 186.38
澳元/新西兰元 1.0645 1.0631 0.13 0.00 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/杜明霞/徐文焰/李爽/龚芳/郑茵)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。