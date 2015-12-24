《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月24日

路透香港12月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美 元=7.7506港元 ) 美国股市周三连续第三日上扬，道琼工业指数 收高185.34点，或1.06%，至17,602.61点，受 能源股大涨支撑，因油价反弹提振圣诞节前市场人气。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 109.600 7.21 66344 8.495 4.10 中国铝业 8.310 2.21 26802 2.576 0.64 中国移动 57.410 1.11 173559 88.992 0.78 中国人寿 16.770 2.38 106599 25.996 1.35 中石油 70.420 6.12 30255 5.458 3.76 中石化 63.610 5.58 36440 4.930 1.86 汇丰控股 40.340 1.95 1860238 62.532 1.60 中电信 47.990 2.11 10646 3.720 0.26 中国联通 12.350 1.06 157254 9.572 0.55 兖州煤业 4.850 3.41 9526 3.759 0.51 华能国际 35.370 2.52 12821 6.853 1.23 南方航空 39.200 -0.53 8807 6.076 0.27 东方航空 28.940 0.10 2555 4.486 -0.09 中芯国际 5.130 0.00 3047 0.795 0.66 （完） (整理 梁慧仪)