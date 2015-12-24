《新兴市场重要经济事件预告》--12月24日-12月31日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月24日(四)
暂无重要经济事件。
12月25日(五)
曼谷--泰国央行公布最新经济预测，包括GDP、出口和通胀预估(0730)。
12月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1400)。
布拉格--捷克央行公布12月委员会会议记录(0800)。
12月29日(二)
安卡拉--土耳其央行公布12月货币政策委员会会议记录(1200)。
12月30日(三)
暂无重要经济事件。
12月31日(四)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月货币政策委员会会议记录(1500)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。