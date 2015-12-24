《中国报摘》--中国证券报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 头版头条:
--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进农村一二三产业融合发展，以结构性改革强农惠农；确定进一步显着提高直接融资比重措施，提升金融服务实体经济效率；决定下调全国燃煤发电上网电价，减轻企业负担促进结构优化。
* 其他:
--保监会发布监管办法，对保险保障基金的筹集、管理、运作及信息报送等方面进行规范，以进一步完善保险保障基金管理机制。同时就保险资金间接投资基础设施项目管理暂行办法公开征求意见。
--全国中小企业股份转让系统信息研究部总监孟浩表示，今年以来，新三板得到快速发展，本周挂牌公司数有望突破5,000家。
--中信信托与宁波市政府协议组建管理公司，正式运作宁波PPP(政府与社会资本合作)投资基金。该基金总规模预计250亿元人民币，投资期限15年。
--中国中车 称，拟与控股股东中车集团共同出资设立中车金融租赁公司，注册资本30亿元。
--中原地产研究部统计数据，截至周三(23日)，今年北京市土地出让金已达2,017.26亿元，为首次超过2,000亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。