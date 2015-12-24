版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 08:27 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月24日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进农村一二三产业融合发展，以结构性改革强农惠农；确定进一步显着提高直接融资比重措施，提升金融服务实体经济效率；决定下调全国燃煤发电上网电价，减轻企业负担促进结构优化。

* 其他:

--保监会发布监管办法，对保险保障基金的筹集、管理、运作及信息报送等方面进行规范，以进一步完善保险保障基金管理机制。同时就保险资金间接投资基础设施项目管理暂行办法公开征求意见。

--全国中小企业股份转让系统信息研究部总监孟浩表示，今年以来，新三板得到快速发展，本周挂牌公司数有望突破5,000家。

--中信信托与宁波市政府协议组建管理公司，正式运作宁波PPP(政府与社会资本合作)投资基金。该基金总规模预计250亿元人民币，投资期限15年。

--中国中车 称，拟与控股股东中车集团共同出资设立中车金融租赁公司，注册资本30亿元。

--中原地产研究部统计数据，截至周三(23日)，今年北京市土地出让金已达2,017.26亿元，为首次超过2,000亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐