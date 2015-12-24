《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月24日

*工商时报：

--因应美国升息及台湾降息两大趋势，台银将全面调整发展策略，其中增持美元资产尤为重要方向，对此台湾金控董事长李纪珠表示，因应Fed升息趋势，台银自今年下半年起就已着手进行相关的外币资产转换策略，不仅增持美元，还卖出相当部位的人民币资产。

--台资银行在大陆的布局，在分行陆续成立后，一位银行主管分析，由于目前各家大约都已有二至三家分行，但大陆局势未明，还有曝险限制，因此决定暂时脚步放慢，停留在评估阶段，希望先冲刺现有分支机构，有一定成果后，再行考量成立下一家分行或子行。

--台股人气退潮成交值萎缩至743亿台币，但首次公开募股（IPO）则掀起空前申购热潮，形成强烈对比。据统计，11月下旬以来IPO的14家公司，超额认购倍数多在200倍以上，各家冻结资金也分别达到54-314亿台币不等。

*经济日报：

--欧盟昨日公布对台湾的太阳能厂反规避调查初判，茂迪 、新日光 等21家业者均过关，可免遭课64.9%重税。欧盟此一初判，为多数台厂除去〞紧箍咒〞，有如吃下一颗定心丸，摆脱业者明年营运的重大不确定因素，后市更乐观。

--台北市房屋税、公告地价不断调高，已成为业者投资北市BOT案与设定地上权案最大的财务风险之一。为提高业者投资意愿，北市财政局规划，降低开发权利金，由未来的土地租金来补齐。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。