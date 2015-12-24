《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
*工商时报：
--因应美国升息及台湾降息两大趋势，台银将全面调整发展策略，其中增持美元资产尤为重要方向，对此台湾金控董事长李纪珠表示，因应Fed升息趋势，台银自今年下半年起就已着手进行相关的外币资产转换策略，不仅增持美元，还卖出相当部位的人民币资产。
--台资银行在大陆的布局，在分行陆续成立后，一位银行主管分析，由于目前各家大约都已有二至三家分行，但大陆局势未明，还有曝险限制，因此决定暂时脚步放慢，停留在评估阶段，希望先冲刺现有分支机构，有一定成果后，再行考量成立下一家分行或子行。
--台股人气退潮成交值萎缩至743亿台币，但首次公开募股（IPO）则掀起空前申购热潮，形成强烈对比。据统计，11月下旬以来IPO的14家公司，超额认购倍数多在200倍以上，各家冻结资金也分别达到54-314亿台币不等。
*经济日报：
--欧盟昨日公布对台湾的太阳能厂反规避调查初判，茂迪 、新日光 等21家业者均过关，可免遭课64.9%重税。欧盟此一初判，为多数台厂除去〞紧箍咒〞，有如吃下一颗定心丸，摆脱业者明年营运的重大不确定因素，后市更乐观。
--台北市房屋税、公告地价不断调高，已成为业者投资北市BOT案与设定地上权案最大的财务风险之一。为提高业者投资意愿，北市财政局规划，降低开发权利金，由未来的土地租金来补齐。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。