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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--12月24日

=========================今日重要政经日程==========================

12月24日（周四）

--14:00 2016年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会

*--10:00 国新办：深化海关改革，促进贸易便利

*--应外交部长王毅邀请，尼泊尔副总理兼外长卡迈勒·塔帕将于12月24日至29日对中国进行正式访问

=========================近期重要政经日程==========================

12月30日（周三）

--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况

--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

2016年1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行

1月19日（周二）

*--第四届中国电子商务年会在上海举行

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子 审校 张晓翀)

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