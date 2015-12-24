重发-中港个股：中信证券称将变更坏账准备计提标准，料减少利润3.21亿元

中信证券董事会决议公告指出，变更后的融资类业务坏账准备计提标准为：根据客户信用状况、抵押证券、担保比例、偿付能力及意愿等因素判断相关融资类业务形成的资产是否有减值迹象；已有减值迹象的融资类资产，逐笔进行专项测试，计提专项坏账准备，其余融资类业务资产按照一定比例计提一般坏账准备。

而公司原融资类业务坏账准备计提标准则为：对于融资类业务，在资产负债表日，对于已经形成的客户未能如期、足额还款或还券等情况，按形成的应收账款的金额，专项计提坏账准备。