重发-中港个股：中信证券称将变更坏账准备计提标准，料减少利润3.21亿元

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透上海12月24日 - 中国最大券商--中信证券 周四称，将变更融资类业务坏账准备计提标准，根据对公司2015年末融资类业务规模预测，该项会计估计变更后，将确认融资类业务坏账损失约3.21亿元人民币，从而减少相同规模的利润总额。
中信证券董事会决议公告指出，变更后的融资类业务坏账准备计提标准为：根据客户信用状况、抵押证券、担保比例、偿付能力及意愿等因素判断相关融资类业务形成的资产是否有减值迹象；已有减值迹象的融资类资产，逐笔进行专项测试，计提专项坏账准备，其余融资类业务资产按照一定比例计提一般坏账准备。
而公司原融资类业务坏账准备计提标准则为：对于融资类业务，在资产负债表日，对于已经形成的客户未能如期、足额还款或还券等情况，按形成的应收账款的金额，专项计提坏账准备。
融资类业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式交易业务等。
公告并称，根据《企业会计准则》相关规定，相关计提属于会计估计变更，采用未来适用法进行相关会计处理，无需对以前年度进行追溯调整。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行。
中信证券A股周三收报21.15元，过去一个月上涨5.22%。（完）
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。