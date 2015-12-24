《台湾重要政经日程》--12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
=====================今日重要政经消息============================== 12/24(四) --09:00 行政院院会。 --10:00 中央研究院〞2016年台湾经济情势总展望记者会〞。 --16:20 央行公布11月M2年增率，上月年增6.58%。 --16:30 金管会例行记者会。 =================================================================== 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/1(五) --元旦金融市场休市一日。 1/5(二) --16:20 央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 1/8(五) --08:30 主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 1/20(三) --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 1/22(五) --08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。 *--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减-4.94%。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。