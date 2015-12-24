全球贸易：美国对中、印、意、韩耐蚀钢征收初步反倾销关税

路透12月23日 - 美国周三确定来自中国、印度、意大利和韩国的进口耐蚀钢产品的初步反倾销关税，称这些产品获得了政府支持，因而占有优势。

根据美国商务部的初步决定，对来自中国的进口产品征收最高255.8%的反倾销关税，其中包括烨辉(中国)科技材料有限公司的产品。

美国商务部决定不对台湾产品征税关税。