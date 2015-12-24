重发-中国个股：兴业证券拟配股融资150亿元，补充营运资金扩大业务规模

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(重发以修正标题的错别字)
路透北京12月24日 - 中国中型券商--兴业证券 周四公告称，公司拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售A股股份，配股价为8.19元/股，拟募集资金不超过150亿元人民币；扣除相关费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。
该公司在上海证券交易所刊登的公告并显示，本次配股可配售股份总数为15.6亿股，股权登记日2015年12月28日，本次配股缴款及网上清算期间，即2015年12月29日至2016年1月6日，股票停止交易；公司股票将于1月7日复牌。
根据公告，本次配股募集资金中，不超过70亿元将用于扩大信用交易业务规模，另外不超过78亿元用于适度扩大自营业务规模。
“本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司进一步扩大公司业务范围和规模，优化业务结构，提高持续盈利能力。”公告称。
该券商早在去年底就公布2015-2017年的资本补充规划，规划中提到，公司计划2015年采用配股及发行次级债券的形式来补充资本。
兴业证券发布的三季度财报显示，2015年1-9月公司实现营业收入89.86亿元，同比增长164.41%；净利润35.19亿元，同比增224.70%。
公司股票周三收涨0.49%，报12.41元。（完）
相关公告，请点击上交所网站：www.sse.com.cn/ (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。