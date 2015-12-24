《交易视点》发行筹码少有利多头，台债可选曲线后端进场--凯基证券

路透台北12月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，发债计画显示明年第一季发行余额仅1,550亿，相较今年减少750亿，其中除了30年券移往下半年发行外，部分期券金额减少发行才是主因，估计全年发行总额约5,900亿左右。由于发行筹码减少有利多方操作，在供不应求的环境下行情有再次挑战低点的机会，操作上除了多单续抱外，可选择曲线后端的券种进场。预估五年券104/13期 交易区间0.58%-0.65%，十年券104/12期 交易区间0.98%-1.06%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)