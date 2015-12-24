《交易视点》发行筹码少有利多头，台债可选曲线后端进场--凯基证券

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，发债计画显示明年第一季发行余额仅1,550亿，相较今年减少750亿，其中除了30年券移往下半年发行外，部分期券金额减少发行才是主因，估计全年发行总额约5,900亿左右。由于发行筹码减少有利多方操作，在供不应求的环境下行情有再次挑战低点的机会，操作上除了多单续抱外，可选择曲线后端的券种进场。预估五年券104/13期 交易区间0.58%-0.65%，十年券104/12期 交易区间0.98%-1.06%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。