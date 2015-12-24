《交易视点》资金多筹码少，台债多头行情将持续至明年--元大宝来证

路透台北12月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，明年发债计划大致如同预期，但发行额减少仍造成市场缺券，主流券种五年及10年都需等到3月才有发行，发行量分别短发50亿及100亿台币，殖利率将持续受到资金及筹码供应影响，多头行情将持续至明年。