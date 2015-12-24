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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 08:51 BJT

《交易视点》资金多筹码少，台债多头行情将持续至明年--元大宝来证

路透台北12月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，明年发债计划大致如同预期，但发行额减少仍造成市场缺券，主流券种五年及10年都需等到3月才有发行，发行量分别短发50亿及100亿台币，殖利率将持续受到资金及筹码供应影响，多头行情将持续至明年。

预估五年券104/13期 成交区间在0.55%-0.65%；10年券104/12期 则在0.98%-1.08%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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