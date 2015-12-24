国际油市：美国原油期货续涨，因供应收紧和美国取消原油出口禁令

而在生产端，根据Baker Hughes报告，美国石油钻探商活跃钻机数六周以来第五周减少，钻油商在油价回升前韬光养晦。报告公布后，美国西德克萨斯中质油(WTI)价格几无变动。

“目前的钻机数...表明美国日均产量在2015年第二季至第四季间环比下滑32万桶，”高盛表示。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外下降588万桶，至4.8478亿桶，预估为增加140万桶。

尽管本周美国原油上涨，整体市况因全球产量问题仍然疲弱，每天超过需求的产量在50-200万桶之间，分析师表示，这些产量需要一段时间消化。

“随着产量略微下降，能源价格可能小幅上涨，可能会令目前的供需差趋于缓和。需求增长应持续稳定，但全年多数时间，库存仍将是市场上的一个大问题，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示。(完)

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