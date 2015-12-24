《中国已公布新股发行上市日程表》--12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
12/24 深 高科石化 002778 2,230 8.50 22.97 东吴证券 12/29
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
12/24 沪 思维列控 4,000 33.56 22.99 中信建投
-- 沪 井神股份 732299 9,000 3.69 22.92 西南证券
-- 沪 乾景园林 732778 2,000 18.98 19.57 招商证券
-- 深 久远银海 002777 2,000 11.46 17.72 广发证券
-- 深 华自科技 300490 2,500 9.09 22.98 光大证券
-- 深 华源包装 002787 3,520 11.37 22.86 国海证券
-- 深 通合科技 300491 2,000 10.48 22.98 中德证券
-- 深 盛天网络 300494 3,000 18.10 20.85 长江证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。