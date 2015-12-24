《中国报摘》--其他报纸重要消息12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
**上海证券报**
-据悉，英皇证券集团旗下全资英皇证券(香港)已与嘉实基金、上海丰实资产管理公司订立谅解备忘录，目的为设立一家合资公司。这意味着公募基金申请设立首家证券公司，或以全牌照合资券商形式落地。
--面对安邦两度举牌，欧亚集团 大股东出手增持，多重消息刺激下股价出现异动。鉴于此，欧亚集团股票今日(24日)停牌一日核查。
**证券时报**
--贵阳银行IPO(首次公开发行)过会，成为江苏银行年中成功闯关后又一家将登陆A股的城商行。
--四川银监局日前批复同意天风证券投资入股宜宾市商业银行事宜。入股和受让股份完成后，天风证券合计持有宜宾商行14.57%股权。
--兴业证券 称，按每10股配3股比例向全体股东配售A股股份，配售股份总数15.6亿股，配股价格8.19元人民币/股，拟募集资金不超过150亿。
**金融时报**
--评论员文章称，要灵活适度运用稳健货币政策，促进经济健康可持续发展。
**东方早报**
--上海市国民经济和社会发展目标规划讨论稿建议，“十三五”期间上海经济目标为年均增6.5%以上，守住底线提质增效。
--总资产超过7,000亿元的国家电力投资集团董事长王炳华透露，明年将启动国家电投的核电资产整体上市工作，谋求赴港借壳上市。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。