版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月24日

**上海证券报**

-据悉，英皇证券集团旗下全资英皇证券(香港)已与嘉实基金、上海丰实资产管理公司订立谅解备忘录，目的为设立一家合资公司。这意味着公募基金申请设立首家证券公司，或以全牌照合资券商形式落地。

--面对安邦两度举牌，欧亚集团 大股东出手增持，多重消息刺激下股价出现异动。鉴于此，欧亚集团股票今日(24日)停牌一日核查。

**证券时报**

--贵阳银行IPO(首次公开发行)过会，成为江苏银行年中成功闯关后又一家将登陆A股的城商行。

--四川银监局日前批复同意天风证券投资入股宜宾市商业银行事宜。入股和受让股份完成后，天风证券合计持有宜宾商行14.57%股权。

--兴业证券 称，按每10股配3股比例向全体股东配售A股股份，配售股份总数15.6亿股，配股价格8.19元人民币/股，拟募集资金不超过150亿。

**金融时报**

--评论员文章称，要灵活适度运用稳健货币政策，促进经济健康可持续发展。

**东方早报**

--上海市国民经济和社会发展目标规划讨论稿建议，“十三五”期间上海经济目标为年均增6.5%以上，守住底线提质增效。

--总资产超过7,000亿元的国家电力投资集团董事长王炳华透露，明年将启动国家电投的核电资产整体上市工作，谋求赴港借壳上市。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐