香港个股：华置出售铜锣湾物业予大股东作价高至120亿港元，拟派特别股息

路透香港12月24日 - 香港物业投资公司--华人置业 ，以最多120亿港元的代价出售旗舰项目--铜锣湾皇室大厦予公司控股股东刘銮雄，为公司继上月中以125亿港元出售湾仔一幢甲级商厦予恒大地产 后，再次大手减持投资物业。

公司的声明称，拟在完成交易后分一次或多次向股东派付大部份出售所得款项净额作为特别股息，小部份作为公司一般营运资金。

皇室大厦的商场部份＂皇室堡＂是铜锣湾区其中一个主要购物商场，华置表示，随着零售物业业务表现已有见顶迹象，近期市场报告显示零售业的租金收入下滑，尤其是铜锣湾等黄金地段。中国内地旅客平均消费减少亦对零售租金收入产生影响。故此公司认为，变现其于零售物业的投资价值，当时正是适当时机。

华置表示，完成出售皇室大厦后，公司的余下总资产、利润净额及总收益将分别约为445亿港元（未计派付特别股息）、50亿港元及7亿港元，董事会确认足以确保公司股份继续上市。

华置上月中宣布以125亿港元出售湾仔＂美国万通大厦＂予恒大地产，稍早并宣布派发每股2港元特别股息，持有华置74.99%股权刘銮雄将可收取28.6亿港元股息。 （完）

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