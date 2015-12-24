香港个股：华置出售铜锣湾物业予大股东作价高至120亿港元，拟派特别股息

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月24日 - 香港物业投资公司--华人置业 ，以最多120亿港元的代价出售旗舰项目--铜锣湾皇室大厦予公司控股股东刘銮雄，为公司继上月中以125亿港元出售湾仔一幢甲级商厦予恒大地产 后，再次大手减持投资物业。
公司的声明称，拟在完成交易后分一次或多次向股东派付大部份出售所得款项净额作为特别股息，小部份作为公司一般营运资金。
皇室大厦的商场部份＂皇室堡＂是铜锣湾区其中一个主要购物商场，华置表示，随着零售物业业务表现已有见顶迹象，近期市场报告显示零售业的租金收入下滑，尤其是铜锣湾等黄金地段。中国内地旅客平均消费减少亦对零售租金收入产生影响。故此公司认为，变现其于零售物业的投资价值，当时正是适当时机。
华置表示，完成出售皇室大厦后，公司的余下总资产、利润净额及总收益将分别约为445亿港元（未计派付特别股息）、50亿港元及7亿港元，董事会确认足以确保公司股份继续上市。
华置上月中宣布以125亿港元出售湾仔＂美国万通大厦＂予恒大地产，稍早并宣布派发每股2港元特别股息，持有华置74.99%股权刘銮雄将可收取28.6亿港元股息。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。