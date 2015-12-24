中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透上海12月24日 - 中国财政部周四公告，将于周五(25日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。
该期债为财政部今年第24期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债12月28日开始计息，招标结束至12月28日进行分销，12月30日起上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、25个和40个标位。
财政部10月曾公告称，将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。此举有利于优化国债期限结构，完善短端国债收益率曲线，增强国债收益率在金融市场上的定价基准作用；同时也有利于促进财政政策和货币政策协调配合，推进人民币国际化。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。