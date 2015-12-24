全球金市：现货金连跌两日后小涨，节前交投清淡

美股周三收涨，美国公债收益率上升，美元则是在三日连跌之后小幅攀升。

金价从能源市场找到一些支撑。油价周三上涨超过3%。

黄金和石油的走势为正相关，因黄金被视为对冲油价引领的通胀的工具。

美国商务部报告称，上月扣除飞机的非国防资本财订单，即所谓的核心资本财订单，回落0.4%，10月增幅从1.3%大幅下修至0.6%。但12月消费者信心触及五个月高位，上月个人所得连续第八个月增长。

金价今年迄今已跌9%，连续第三年下滑，大多是因为对美国升息的预期，美联储已在本月启动升息。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金