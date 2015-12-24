《香港报摘》--经济日报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 要闻版头条：
--永泰地产 以约10.56亿港元投得屯门扫管笏住宅地，楼面尺价约4,008港元，较今年6月及7月批出的同区住宅用地，半年间地价低逾一成，反映地价有回落趋势。
* 其他：
--计划配股集资62亿港元的重庆银行 ，因为国民控股及中融国际未有足够资金认购协定的1.77亿股，令重庆银行是次集资额缩减至32.27亿港元，该行表示，不排除会再集资。
--恒大地产 与新世界发展 等订立总值15亿美元的无抵押永久性可换股证券认讲协议，每股转换价8.06港元，较恒大昨收市价溢价27.3%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。