《香港报摘》--经济日报12月24日

* 要闻版头条：

--永泰地产 以约10.56亿港元投得屯门扫管笏住宅地，楼面尺价约4,008港元，较今年6月及7月批出的同区住宅用地，半年间地价低逾一成，反映地价有回落趋势。

* 其他：

--计划配股集资62亿港元的重庆银行 ，因为国民控股及中融国际未有足够资金认购协定的1.77亿股，令重庆银行是次集资额缩减至32.27亿港元，该行表示，不排除会再集资。

--恒大地产 与新世界发展 等订立总值15亿美元的无抵押永久性可换股证券认讲协议，每股转换价8.06港元，较恒大昨收市价溢价27.3%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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