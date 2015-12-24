《香港报摘》--信报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 要闻版头条：
--楼市转势向下，二手住宅掀起劈价潮，但个别一手豪宅却逆市造好，其中恒地 牵头发展的西半山＂天汇＂，更在周三爆出天价成交，该物业46楼（又称88楼）A室连天台复式户传以5.94亿港元卖出，创全港成交价最贵分层单位纪录，实用面积尺价高达10.36万元，为全港分层豪宅首见，并创亚洲分层住宅尺价新高。
* 其他：
--高银地产 出售旗下位于天津滨海新区的在建旗舰项目＂新京津．高银天下＂部分资产，包括楼高117层的＂高银金融117＂及其他部分物业，由集团主席兼大股东潘苏通拥有实际权益的高银特殊机会及内地资产管理公司共同承接。高银地产计划派发特别股息。
--市场消息指出，目前仍在停牌的汉能薄膜 其母公司汉能集团目前正四处物色买家，洽售旗下资产，而且不限于水电资产。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。