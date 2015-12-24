《香港报摘》--信报12月24日

--楼市转势向下，二手住宅掀起劈价潮，但个别一手豪宅却逆市造好，其中恒地 牵头发展的西半山＂天汇＂，更在周三爆出天价成交，该物业46楼（又称88楼）A室连天台复式户传以5.94亿港元卖出，创全港成交价最贵分层单位纪录，实用面积尺价高达10.36万元，为全港分层豪宅首见，并创亚洲分层住宅尺价新高。