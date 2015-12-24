版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:10 BJT

《香港报摘》--信报12月24日

* 要闻版头条：

--楼市转势向下，二手住宅掀起劈价潮，但个别一手豪宅却逆市造好，其中恒地 牵头发展的西半山＂天汇＂，更在周三爆出天价成交，该物业46楼（又称88楼）A室连天台复式户传以5.94亿港元卖出，创全港成交价最贵分层单位纪录，实用面积尺价高达10.36万元，为全港分层豪宅首见，并创亚洲分层住宅尺价新高。

* 其他：

--高银地产 出售旗下位于天津滨海新区的在建旗舰项目＂新京津．高银天下＂部分资产，包括楼高117层的＂高银金融117＂及其他部分物业，由集团主席兼大股东潘苏通拥有实际权益的高银特殊机会及内地资产管理公司共同承接。高银地产计划派发特别股息。

--市场消息指出，目前仍在停牌的汉能薄膜 其母公司汉能集团目前正四处物色买家，洽售旗下资产，而且不限于水电资产。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐