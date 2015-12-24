企业并购：今年交易活动创纪录新高，赚饱荷包的投行人士期待假期

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
但大笔费用收入也意味着相关人士行程满档，就连最资深的从业人士也不例外。部分人士表示，他们在度假时会多订一个房间，以免忙碌工作到深夜会吵到家人。
Lazard Ltd 副董事长Tim George今年处理了不少消费性产业的交易，包括亨氏(Heinz)以460亿美元与卡夫食品(Kraft Foods)的合并交易；他的假期将有部分时间是与其他三个家庭成员在南卡罗来纳州Yemassee度过，那是他的老家，原本那块地是用来种稻，而在当地完全没有移动通讯服务。
他说，“如果要找我，请拨固定电话。”他今年夏天为了工作没有休假。
投行人士及律师先前表示，多数显而易见的大型交易已经彻底探询过了。但他们表示，明年交易数量可能增加，因为合并后的新公司将出售非核心资产，而规模较小的企业可能考虑结盟以维持竞争力。
“这是个很棒的工作，但得要全心投入，还得要有所牺牲。为了在家庭和事业上都能成功，必须把这当成人生的一部分，”Weil, Gotshal & Manges LLP律师事务所企业业务部门主管Michael Aiello表示，他这个月忙着处理陶氏化学(Dow Chemical) 与杜邦 的1,300亿美元合并案，以及JAB Holding Company对Keurig Green Mountain Inc 的139亿美元收购案。
Aiello称，“在耶诞节(圣诞节)后我将到亚斯本滑雪一周。对此我有很高的期待。到时候将会有时间陪陪孩子们，在滑雪场上人们也比较不容易联络上我。问题不是出在案子或是客户身上，而是出在我自己身上，我工作太拚了。”(完) (编译 张明钧; 审校 许娜/杜明霞)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。