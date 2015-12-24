企业并购：今年交易活动创纪录新高，赚饱荷包的投行人士期待假期

但大笔费用收入也意味着相关人士行程满档，就连最资深的从业人士也不例外。部分人士表示，他们在度假时会多订一个房间，以免忙碌工作到深夜会吵到家人。

Lazard Ltd 副董事长Tim George今年处理了不少消费性产业的交易，包括亨氏(Heinz)以460亿美元与卡夫食品(Kraft Foods)的合并交易；他的假期将有部分时间是与其他三个家庭成员在南卡罗来纳州Yemassee度过，那是他的老家，原本那块地是用来种稻，而在当地完全没有移动通讯服务。

他说，“如果要找我，请拨固定电话。”他今年夏天为了工作没有休假。

投行人士及律师先前表示，多数显而易见的大型交易已经彻底探询过了。但他们表示，明年交易数量可能增加，因为合并后的新公司将出售非核心资产，而规模较小的企业可能考虑结盟以维持竞争力。

“这是个很棒的工作，但得要全心投入，还得要有所牺牲。为了在家庭和事业上都能成功，必须把这当成人生的一部分，”Weil, Gotshal & Manges LLP律师事务所企业业务部门主管Michael Aiello表示，他这个月忙着处理陶氏化学(Dow Chemical) 与杜邦 的1,300亿美元合并案，以及JAB Holding Company对Keurig Green Mountain Inc 的139亿美元收购案。

Aiello称，“在耶诞节(圣诞节)后我将到亚斯本滑雪一周。对此我有很高的期待。到时候将会有时间陪陪孩子们，在滑雪场上人们也比较不容易联络上我。问题不是出在案子或是客户身上，而是出在我自己身上，我工作太拚了。”(完) (编译 张明钧; 审校 许娜/杜明霞)