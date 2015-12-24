《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 明报：
--内地旅行社称，上海最近已停止推出香港旅行团，有本港接待旅行团的业界人士更表示，今年圣诞接待内地旅行团数目每日不足200团，较去年大跌逾一半，并估计圣诞及除夕期间，本港酒店入住率普遍只有约八成。
* 苹果日报：
--今年天气偏暖，加上消费意慾减，服装零售商圣诞生意冷清，香港零售管理协会主席郑伟雄透露，不少商店提早清货，幅度更胜往年；金舖亦减价抢客，向来乐观的一田百货行政总裁庄伟忠亦看淡市道，料全月生意跌7%。
* 星岛日报：
--中信股份 公布斥资27.918亿元人民币，入股在深圳上市之农业科技公司袁隆平农业高科技 约18.79%权益，成为后者控股股东。
* 东方日报：
--持有山水水泥 25.09%股权的中国山水投资，遭柏金国际及诚利贸易入禀高院呈请清盘，当中诚利与上市公司山水水泥本身地址相同，清盘案现初步排期明年3月2日审理。
* 文汇报：
--根据香港财资市场公会资料，昨日本港人民币隔夜银行间同业拆息高见9.45厘，创历史新高，而一星期人民币同业拆息上升223个基点，录8.28厘。中银香港高级经济研究员应坚认为，内地加大打击跨境套利及境外做空人民币，企业在接近年结时也将人民币从境外调回境内，对香港人民币资金成本上升产生了一定影响。（完）
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。