《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日

* 明报：

--内地旅行社称，上海最近已停止推出香港旅行团，有本港接待旅行团的业界人士更表示，今年圣诞接待内地旅行团数目每日不足200团，较去年大跌逾一半，并估计圣诞及除夕期间，本港酒店入住率普遍只有约八成。

* 苹果日报：

--今年天气偏暖，加上消费意慾减，服装零售商圣诞生意冷清，香港零售管理协会主席郑伟雄透露，不少商店提早清货，幅度更胜往年；金舖亦减价抢客，向来乐观的一田百货行政总裁庄伟忠亦看淡市道，料全月生意跌7%。

* 星岛日报：

--中信股份 公布斥资27.918亿元人民币，入股在深圳上市之农业科技公司袁隆平农业高科技 约18.79%权益，成为后者控股股东。

* 东方日报：

--持有山水水泥 25.09%股权的中国山水投资，遭柏金国际及诚利贸易入禀高院呈请清盘，当中诚利与上市公司山水水泥本身地址相同，清盘案现初步排期明年3月2日审理。

* 文汇报：

--根据香港财资市场公会资料，昨日本港人民币隔夜银行间同业拆息高见9.45厘，创历史新高，而一星期人民币同业拆息上升223个基点，录8.28厘。中银香港高级经济研究员应坚认为，内地加大打击跨境套利及境外做空人民币，企业在接近年结时也将人民币从境外调回境内，对香港人民币资金成本上升产生了一定影响。（完）