中国保险：保监会修改险资投资基础设施规定，不对投资价值及风险作判断

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京12月24日 - 中国保监会拟修改间接投资基础设施项目试点管理办法，受托人设立投资计划应进行注册，注册机构对注册材料的完备性和合规性进行程序性审核，不对投资计划的投资价值及风险作实质性判断。
保监会网站发布的征求意见稿称，投资计划采取债权方式投资基础设施项目的，应具有明确的还款安排。采用股权、政府和社会资本合作模式投资的，应当选择收费定价机制透明、有稳定现金流的项目。
投资计划方面，保监会称可采取债权、股权、物权及其他可行方式投资基础设施项目，但采取债权方式的应当具有明确的还款安排，采用股权、政府和社会资本合作模式的,应当选择收费定价机制透明、有稳定现金流的项目。
保监会并指出，投资计划具有信用增级安排的，应当包括信用增级的法律文件；各方当事人应当按照市场公允原则，综合考虑运营成本、履职需要等因素合理确定相关费率水平。
风险管理方面，保监会明确受托人应当建立有效的风险控制体系，覆盖项目开发、项目评审、审批决策、风险监控等关键环节。同时受托人应建立相应的净资本管理机制和风险准备金机制，风险准备金从投资计划管理费收入中计提，计提比例不低于10%。
保监会同时印发保障基金有限责任公司业务监管办法，新增“保险保障基金的风险监测与处置”，建立健全保监会和保障基金公司的联动机制，明晰业务职能划分。
同时，并根据债券市场情况，适度调整投资品种的范围，根据商业银行的最新分类标准，修改保险保障基金存放银行条件。 此外，化对保障基金公司的业务监管要求。（完）
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(发稿 马蓉； 审校 张晓翀/黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。