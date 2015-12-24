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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:36 BJT

澳新汇市：两国货币周线可能稳步上涨，受益于追寻高收益操作

交易员称，保管机构公布，过去一个月罕见地有大量资金流入澳洲和新西兰。图表：(reut.rs/1QXh6sZ)

新西兰元兑美元 持稳报0.6796，圣诞节前市场交投淡静。新西兰元周二触及两个月高位0.6836，本周有望上升近1%。

新西兰和澳洲市场周四将提早收盘，开始为期四天的假期。(完)

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