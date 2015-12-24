港报社评：中央考特首，保一国两制促团结--经济日报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
特首梁振英上京述职，与领导人会面形式大变，中央应是要凸显中港从属关系，以全面准确实践一国两制。中央亦主动促港府团结社会，港府应反思施政得失，向港人与中央交功课。
今年特首梁振英上京述职，会面形式有明显变化，由与领导人并排坐梳化对谈，变成由中央领导人坐在会议桌中间、特首与相关官员坐在两侧滙报的工作会议，此转变实凸显中央对落实一国两制的态度。
国家主席习近平会见梁振英时指，近年香港实践一国两制出现一些新情况，要全面准确确保一国两制在港实践时不走样、不变形。中央应是要藉改变述职安排，凸显在一国两制下，香港权力实来自中央，有宪制责任向中央负责。
且新会面形式更是要显示，述职不是礼节性会面，中央除表示充分肯定港府施政，予以勉励外，亦要求特首更具体地向中央滙报施政得失，对港府落实一国两制、以至其他施政绩效，予以督促。
事实上，除述职会面形式转变，一些内容上的变化亦值得留意，就是习近平在开场白中，表明＂希望特区政府团结社会各界＂，而非如过去般，盼香港社会团结支持港府施政。中央要求港府牵头团结社会各界，反映中央对香港现况的关注。
此因现届政府上任以来，本港社会撕裂日益严重，无论是议会拉布无日无之，社会上的争拗分歧亦有增无减。本港内部弥漫强烈对立氛围，除令经济民生发展寸步难行，港府施政更因而举步维艰。
更令中央担忧的是，明年将是落实＂十三五＂规划的元年，中央有多项改革，无论是力推一带一路、金融开放、人民币国际化等，皆要借助香港作改革平台，中央更需要香港社会团结和谐，为中央各项改革增添助力，而非阻力。
中央既已向港府提出＂团结社会＂这道考题，港府实应深切检视过去几年的施政得失，查找问题。此如在落实施政时，要更好地平衡一国权益与两制差异，照顾港人利益，制定政策时要广纳各方民意，哪怕是反建议，让施政更贴近民情。
又如施政过程中的折腾，如高铁延误、铅水事件，以至TSA争议续烧，港府必须主动检讨，以至对未尽职守、甚至失职的官员适当问责，就施政不足向公众妥善交代。此不单是中央给港府的功课，亦是港人对港府的要求。港府必须诚心反思过去三年多的管治问题，牵头促社会团结，避免本港进一步分化，以迎接未来更多挑战。（完）
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