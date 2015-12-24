港报社评：退保失意义，难怪有心人也死心--信报12月24日

圣诞佳节应该普天同庆，所以人人见面口中不忘互祝一句＂圣诞快乐＂。然而，一样米养百样人，有人欢喜有人愁，日本就有一批自称＂鲁蛇革命联盟＂（Revolutionary Losers' League）的团体，跑上东京涩谷街头发动示威，强烈反对圣诞节，称因为这个节日是＂资本主义分子的阴谋＂，涉嫌歧视无法沐浴于爱河之中的独身男子。有理由相信，风烛残年又形单只影，或经济上捉襟见肘的老人家，对于圣诞节也没有什么好感。

本来，特区政府有机会让老人家生活得舒适一点，日后过节也不会过得太落寞，可惜在圣诞节之前三天，身兼扶贫委员会主席的政务司司长林郑月娥推出谘询文件，美其名是为市民提供退休保障，骨子里只是一项扶贫措施，大部分退休长者被拒诸门外。没错，谘询文件有两个选择，其一是人人受惠的＂不论贫富＂方案，其二是针对贫困长者的＂有经济需要＂方案，理论上是二择其一，不过由于政府早已带有强烈的倾向性，林郑月娥坦言有立场，对于＂不论贫富＂方案有保留，所以实际上选择仅余一个，就是必须审查申请者资产的＂有经济需要＂方案，而且资产上限是单身长者八万元，标准不可谓不严苛。

退休保障问题讨论了三十年，＂全民退休保障＂的争议经年累月，到头来却是大部分的长者难获真正的退休保障，难怪受政府委托研究退休保障的港大荣休教授周永新表示自己被当作傻瓜，对政府死心。周永新质疑政府罔顾公义，林郑月娥则反驳道，周教授对于公共财政和管理未掌握得很透彻，因为＂不论贫富＂方案不可能不大幅加税。

政府声称未来五十年，＂不论贫富＂方案耗资约二万四千亿港元，因此得出加税或开征新税的数据。问题是，政府每年的财政预算尚且算得不准，赤字变盈余的差额竟然过千亿元，基建工程费用又接二连三计错数，凭什么能够精确预测五十年的情况？因此有人怀疑政府这次估算出来的天文数字，其实只为制造推行＂不论贫富＂方案将须大幅加税的惊吓效果，按照当局过去计数的往绩，这种质疑确实有迹可寻。用＂社工之父＂周永新的话说，政府推算其建议对公共财政的影响不尽不实，只志在打倒他的全民老年金方案。

林郑月娥一方面排斥＂不论贫富＂方案，另一方面她却承认，现时强积金的对冲安排影响退休保障功能，强积金制度是谘询范畴之一。谘询文件指出，强积金制度的覆盖率或供款率均难以解决长者退休保障问题。强积金成立至今十五年，二百六十六亿元被对冲，单是去年便对冲了三十亿元，遣散费及长期服务金分别占十六点六亿元及十三点五亿元。林郑月娥指出，政府不能视而不见，有关安排对毋须供款的低收入打工仔影响尤大，因对冲后强积金对他们的保障形同虚设。

强积金为人诟病之处是收费高、回报低，长期被蚕食之后所余已经无几，公司结业、转工或遭解雇之时又被对冲，容许雇主提取供款作为遣散费及长期服务金，七除八扣之下，退休人士根本难以奢言安享晚年。讽刺的是，尽管强积金再少，很多打工仔退休所得应该也不会少于八万元，拥有这一丁点＂棺材本＂的长者，连申请＂有经济需要＂方案的退保计划也没有资格。这就是我们昨天所说的，香港未来将会涌现大量＂夹心老人＂。

特区政府不断把＂审慎理财＂当作口头禅，把＂量入为出＂视作金科玉律，可是，仅以最起码扶贫的心态来处理退保问题，算得上是符合公众利益的理财哲学吗？虽然应否推行＂不论贫富＂方案，社会可以多作讨论，但政府重于守财而轻于纾民困的思维，以及予人凉薄寡情的观感，实无助于化解社会的深层次矛盾，难怪有心人也死心。（完）

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