港报社评：争全民退保勿轻言退，抵制谘询政府将甩身--明报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
政府就退休保障展开谘询，从谘询文件铺陈表述和官员的解说，显示政府对全民退保有所抗拒，刻意引导市民向＂有经济需要＂方案思考。另外，两日来为争取全民退保的学者、团体和人士，显得有点意兴阑珊，表达不会参与政府谘询之意。他们的想法值得商榷。全民退休保障从理论到其他国家地区的实践，都被认为是应对退休保障的较佳制度，因此只要认为全民退保是对的、好的，就不应该抵制政府的谘询，而是要积极参与，让更多市民知道全民退保的好处。最重要是不能让政府在这个议题轻易脱身。
谘询文件玩弄数字惊吓，指出周永新教授团队建议的＂全民老年金＂方案，50年后赤字高达5000亿元，要大幅度加税应付；政府属意的＂有经济需要＂方案，即使加税和开征新税种，税率轻微。谘询文件无讲明老年金方案的巨额赤字，是50年之后累积的数字，若每年分摊只需约50亿元，并非不能负担，而且所需经费只要各方面负担一点，则即使加税也并非不能接受。政府放大＂不论贫富＂方案的负面影响，显然有引导市民反对、要将之消灭在萌芽状态之意。
除了在谘询文件＂对付＂全民老年金方案，官员还赤膊上阵，对做研究并提交报告的周永新教授诸多批评；其中一些说法，对周教授有贬损之嫌。例如说周教授对公共财政概念未透彻掌握、认为实施全民老年金而毋须加税是不切实际、一些随意说法并非认真研究学术的态度等。周永新是港大荣休教授，在社工和学术界享誉崇隆，2013年政府请他出山，带领一个团队为退休保障做研究工作和提交建议，现在却有官员对他毫不客气地批评，更质疑其学术水平和研究态度。这种逆转取态，从外间看来，只能感觉到要歼灭全民老年金方案，是要从贬损写报告的人开始。
周永新教授对官员的批评，反驳说自己在上世纪70、80年代已经参与公共财政讨论，又说提出的修订建议，全民老年金方案在2064年会有盈余等。官员与周教授分别出席同一个电台节目，在不同时段隔空针锋相对，对撼的火辣程度，在官员与学者的互动甚为罕见。
谘询文件和两日来官员的说法，显示政府抗拒推行全民退休保障制度，只是政府不敢宣之于口；有官员还说什么＂全面改善退休支柱＂，云云，以图制造混淆视听效果。劳工及福利局长张建宗＂最坦白＂，他说若通过＂有经济需要＂方案，＂现有25万名长者领取长者生活津贴，六成人可即时过渡，每个月多领800多元，扶贫问题可进一步改善，而『不论贫富』方案的资源流失效应较大，令扶贫政策不聚焦＂。在张建宗看来，今次谘询就是＂不论贫富＂和＂有经济需要＂两个方案之争，而政府属意后者；因此，今次谘询，既非全民退保，退休保障也说不上，实际上就是政府意图新增一项长者扶贫措施，就算是应付了民间要求全民退保的压力。 本来，若政府明言今次谘询的目的，则争取全民退保的团体和学者，在没有期望下，也就没有失望。只是政府却不肯讲清楚，仍然以＂全面＂概念包装谘询。这种移花接木、偷换概念的做法，绝不应该，并非光明磊落政府所应为。
政府花那么大气力对付全民老年金方案，其中一个可能是反映方案的合理性，容易得到较大认同和支持。＂全民老年金＂的融资方案，透过政府注资500亿元，现时生果金、长津及长者综援标准金额的开支转移，再由雇主及雇员按照薪酬分3级，缴纳月薪的1%至2.5%＂薪俸老年税＂，加上后来补充的修订建议，增设＂不得每年离港超过90日＂及＂资产500万元以下＂等限制，周永新认为可以释除财政忧虑，到2064年老年金尚余592亿元。按周永新团队的计算，全民老年金方案可行又可持续，现在谘询文件漠视其正面资料，放大其负面数据，使谘询变得意义不大，因为不会出现informed debate，公衆在缺乏真确资料之下，难以作正确判别选择。
职是之故，专家学者和团体不应轻言抵制政府的谘询，反而应该积极参与。在正式的谘询场合，条陈理析全民退休保障的好处和必要性，并仔细介绍老年金方案的可行性和可持续性，让公衆有机会接收全面信息，不为片面资讯所惑。政府意图使全民退保概念从谘询中消失，那么有心人就要坚信全民退保给予退休长者有稳定而持续收入，是一个对长者好、对社会好的制度，则现在千万勿心灰意冷。若抵制谘询会，反而正中下怀，届时政府或以在谘询会没有听到相关意见为由，正式宣判全民退休保障死刑。因此，不应放弃，参与谘询才是争取全民保障的正确之道。（完）
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