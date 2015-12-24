港报社评：争全民退保勿轻言退，抵制谘询政府将甩身--明报12月24日

政府就退休保障展开谘询，从谘询文件铺陈表述和官员的解说，显示政府对全民退保有所抗拒，刻意引导市民向＂有经济需要＂方案思考。另外，两日来为争取全民退保的学者、团体和人士，显得有点意兴阑珊，表达不会参与政府谘询之意。他们的想法值得商榷。全民退休保障从理论到其他国家地区的实践，都被认为是应对退休保障的较佳制度，因此只要认为全民退保是对的、好的，就不应该抵制政府的谘询，而是要积极参与，让更多市民知道全民退保的好处。最重要是不能让政府在这个议题轻易脱身。

谘询文件玩弄数字惊吓，指出周永新教授团队建议的＂全民老年金＂方案，50年后赤字高达5000亿元，要大幅度加税应付；政府属意的＂有经济需要＂方案，即使加税和开征新税种，税率轻微。谘询文件无讲明老年金方案的巨额赤字，是50年之后累积的数字，若每年分摊只需约50亿元，并非不能负担，而且所需经费只要各方面负担一点，则即使加税也并非不能接受。政府放大＂不论贫富＂方案的负面影响，显然有引导市民反对、要将之消灭在萌芽状态之意。

除了在谘询文件＂对付＂全民老年金方案，官员还赤膊上阵，对做研究并提交报告的周永新教授诸多批评；其中一些说法，对周教授有贬损之嫌。例如说周教授对公共财政概念未透彻掌握、认为实施全民老年金而毋须加税是不切实际、一些随意说法并非认真研究学术的态度等。周永新是港大荣休教授，在社工和学术界享誉崇隆，2013年政府请他出山，带领一个团队为退休保障做研究工作和提交建议，现在却有官员对他毫不客气地批评，更质疑其学术水平和研究态度。这种逆转取态，从外间看来，只能感觉到要歼灭全民老年金方案，是要从贬损写报告的人开始。

周永新教授对官员的批评，反驳说自己在上世纪70、80年代已经参与公共财政讨论，又说提出的修订建议，全民老年金方案在2064年会有盈余等。官员与周教授分别出席同一个电台节目，在不同时段隔空针锋相对，对撼的火辣程度，在官员与学者的互动甚为罕见。

谘询文件和两日来官员的说法，显示政府抗拒推行全民退休保障制度，只是政府不敢宣之于口；有官员还说什么＂全面改善退休支柱＂，云云，以图制造混淆视听效果。劳工及福利局长张建宗＂最坦白＂，他说若通过＂有经济需要＂方案，＂现有25万名长者领取长者生活津贴，六成人可即时过渡，每个月多领800多元，扶贫问题可进一步改善，而『不论贫富』方案的资源流失效应较大，令扶贫政策不聚焦＂。在张建宗看来，今次谘询就是＂不论贫富＂和＂有经济需要＂两个方案之争，而政府属意后者；因此，今次谘询，既非全民退保，退休保障也说不上，实际上就是政府意图新增一项长者扶贫措施，就算是应付了民间要求全民退保的压力。 本来，若政府明言今次谘询的目的，则争取全民退保的团体和学者，在没有期望下，也就没有失望。只是政府却不肯讲清楚，仍然以＂全面＂概念包装谘询。这种移花接木、偷换概念的做法，绝不应该，并非光明磊落政府所应为。

政府花那么大气力对付全民老年金方案，其中一个可能是反映方案的合理性，容易得到较大认同和支持。＂全民老年金＂的融资方案，透过政府注资500亿元，现时生果金、长津及长者综援标准金额的开支转移，再由雇主及雇员按照薪酬分3级，缴纳月薪的1%至2.5%＂薪俸老年税＂，加上后来补充的修订建议，增设＂不得每年离港超过90日＂及＂资产500万元以下＂等限制，周永新认为可以释除财政忧虑，到2064年老年金尚余592亿元。按周永新团队的计算，全民老年金方案可行又可持续，现在谘询文件漠视其正面资料，放大其负面数据，使谘询变得意义不大，因为不会出现informed debate，公衆在缺乏真确资料之下，难以作正确判别选择。

职是之故，专家学者和团体不应轻言抵制政府的谘询，反而应该积极参与。在正式的谘询场合，条陈理析全民退休保障的好处和必要性，并仔细介绍老年金方案的可行性和可持续性，让公衆有机会接收全面信息，不为片面资讯所惑。政府意图使全民退保概念从谘询中消失，那么有心人就要坚信全民退保给予退休长者有稳定而持续收入，是一个对长者好、对社会好的制度，则现在千万勿心灰意冷。若抵制谘询会，反而正中下怀，届时政府或以在谘询会没有听到相关意见为由，正式宣判全民退休保障死刑。因此，不应放弃，参与谘询才是争取全民保障的正确之道。（完）

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