港报社评：防一国两制走样，习扫灰色地带--星岛日报12月24日

国家主席习近平和总理李克强接见赴京述职的特首梁振英，座位有新安排，呼应习近平要强调的主题，就是要香港认清一国两制的主次，不存在两制与一国＂平起平坐＂的非份之想。 2017年普选特首政制改革难产，习近平没有怪责以梁振英为首的特区政府，反而肯定政府＂依法＂推进政制发展和改善民生等方面的努力，显示中央的思维是政制发展五部曲奏到立法会的第三部中断，原因在于香港社会潜藏一股力量，试图把一国两制下的特区自治推到中央难以容忍的高度，把香港的宪政地位提升到可能摆脱中央控制的位置，歪曲《基本法》的原意，导致按照《基本法》提出的政改方案最终遭否决。

习近平形容一国两制实践去年出现＂新情况＂，他以＂两个强调＂来回应香港和国际议论，强调中央对实施一国两制的政策坚定不移、不会变、不动摇，同时强调＂全面准确＂确保一国两制在香港不走样、不变形，始终沿正确方向前进。 特首向中央领导人述职的座位编排，只是确保一国两制＂不变形＂的＂微言大义＂动作。打从回归开始，座位安排都采用类似领导人会见宾客的格局，反映特区获得破格尊重，现在则是＂拨乱反正＂，要特区认识清楚自己的宪政身分和地位。港澳办昨日就毫不含糊，解释这样的安排＂更好地体现了宪法和基本法关于中央和特别行政区关系的有关规定＂。 中央坚持一国两制的前提是一国，这是不能动摇的大原则。由于一国两制是前所未有的新生事物，在落实过程中，难免出现种种问题，中央在回归初期为免激化矛盾，影响特区稳定和各界对港信心，在很多未厘清的灰色地带，都采取比较模糊态度作为缓冲。只要各方维持互信，没有动摇中央对港拥有管治权的基础，中央没有逼切需要把甚么都说得一清二楚。 不过，政改争议和占领行动暴露出来的各种论述，部分已经超越中央容许的底线，例如部分人士提出公民提名特首候选人，还振振有辞否认这是歪离《基本法》，又希望争取一套不排除会选出与中央对抗的人出任特首的普选制度。中央担心特区会摆脱中央控制，由＂高度自治＂走向＂完全自治＂，而且会成为＂外部势力＂分裂中国的一只棋子。 部分港人骑劫＂本土＂一词去搞港独，人少却声大，还得到一些青年响应，就更加无助减轻中央对港戒心。