港报社评：防一国两制走样，习扫灰色地带--星岛日报12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
国家主席习近平和总理李克强接见赴京述职的特首梁振英，座位有新安排，呼应习近平要强调的主题，就是要香港认清一国两制的主次，不存在两制与一国＂平起平坐＂的非份之想。 2017年普选特首政制改革难产，习近平没有怪责以梁振英为首的特区政府，反而肯定政府＂依法＂推进政制发展和改善民生等方面的努力，显示中央的思维是政制发展五部曲奏到立法会的第三部中断，原因在于香港社会潜藏一股力量，试图把一国两制下的特区自治推到中央难以容忍的高度，把香港的宪政地位提升到可能摆脱中央控制的位置，歪曲《基本法》的原意，导致按照《基本法》提出的政改方案最终遭否决。
习近平形容一国两制实践去年出现＂新情况＂，他以＂两个强调＂来回应香港和国际议论，强调中央对实施一国两制的政策坚定不移、不会变、不动摇，同时强调＂全面准确＂确保一国两制在香港不走样、不变形，始终沿正确方向前进。 特首向中央领导人述职的座位编排，只是确保一国两制＂不变形＂的＂微言大义＂动作。打从回归开始，座位安排都采用类似领导人会见宾客的格局，反映特区获得破格尊重，现在则是＂拨乱反正＂，要特区认识清楚自己的宪政身分和地位。港澳办昨日就毫不含糊，解释这样的安排＂更好地体现了宪法和基本法关于中央和特别行政区关系的有关规定＂。 中央坚持一国两制的前提是一国，这是不能动摇的大原则。由于一国两制是前所未有的新生事物，在落实过程中，难免出现种种问题，中央在回归初期为免激化矛盾，影响特区稳定和各界对港信心，在很多未厘清的灰色地带，都采取比较模糊态度作为缓冲。只要各方维持互信，没有动摇中央对港拥有管治权的基础，中央没有逼切需要把甚么都说得一清二楚。 不过，政改争议和占领行动暴露出来的各种论述，部分已经超越中央容许的底线，例如部分人士提出公民提名特首候选人，还振振有辞否认这是歪离《基本法》，又希望争取一套不排除会选出与中央对抗的人出任特首的普选制度。中央担心特区会摆脱中央控制，由＂高度自治＂走向＂完全自治＂，而且会成为＂外部势力＂分裂中国的一只棋子。 部分港人骑劫＂本土＂一词去搞港独，人少却声大，还得到一些青年响应，就更加无助减轻中央对港戒心。
中央要避免香港社会沿这样的思路走下去，令一国两制＂走样变形＂，在中央与香港的宪政地位和权力来源问题上，就不能再容许一些灰色地带和模糊空间。客观形势就是，一些港人愈多动作要摆脱中央控制，中央坚持一国两制基本原则的态度只会更强硬。（完）
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