港报社评：退保谘询应充分表达博采众长--文汇报12月24日

退休保障谘询正式展开，社会意见分歧。政务司司长兼扶贫委员会主席林郑月娥，昨在电台指力推全民退保的港大荣休教授周永新有关不加税言论不切实际，认为周永新未透彻掌握公共财政概念；周永新则批评政府在处理退保问题上思维落后20至30年。两种意见可谓针锋相对、各不相让。其实，谘询的真义，就是广开言路，鼓励各方人士对有关问题充分发表意见，然后由政府来进行归纳总结，去芜存菁、博采众长，最后形成得到多数人共识且操作性强的方案。只有经过这番历程的谘询，才能让社会更深入了解、思考相关问题，政策措施才能切中要害，才能得到更多市民的支持。因此，在这个阶段，任何一方都不宜有太强烈的既定立场，否则，谘询容易沦为被人诟病的＂假谘询＂。

昨天林郑月娥在电台节目中表示政府开支要量入为出，表达出对＂不论贫富＂方案有所保留的态度，还婉转地评论研究退保方案的周永新教授不认识公共财政。的确，要实行没有资产审查、人人可得的全民退休保障，势必要动用数额巨大的公帑，政府站在公共财政的角度，自然要认真研究、谨慎从事，绝不能贸然＂洗湿了头＂之后，又难以为继。如果到时储备用光，库房空虚，恐怕就不得不加税来由纳税人埋单。因此，林郑月娥司长从政府公共财政的角度而提出这番担忧，确实体现了政府负责任的态度。

周永新教授多年研究退保问题，从最理想的角度倡议，希望政府能够接受学术界认为最先进的退保理论，即实行＂人人有份、皆大欢喜＂式的全民退保方案。只是香港政府的财政资源能否保障这项政策的长期推行？如果日后需要加税方可继续，市民能否接受？这些问题需要在为期6个月的谘询期内，让广大市民认真思考，畅所欲言。

有价值的谘询的真义，是即使一些表面上看不合理、甚至是观点偏颇、事实根据薄弱的意见，也可以获得表达。因为，过往的经验证明，广大市民在谘询中所表达的许多观点和意见，往往能够反映出民之所想、民之所欲、民之所惧，或多或少有其一定的合理因素。政府有关方面在这个阶段，主要应全面倾听、注意吸纳，实在不宜预设立场。对于一些从政府角度看来可能是有缺陷的观点，也不宜过早作出定论。否则，就有可能令原本有意发言的市民变得默不作声，广开言路的初衷就无法达成。

当然，政府官员在谘询过程中，用恰当的方式向公众表明政府的倾向性，对坊间某些误解进行澄清，也是很有必要的，事实是越说越清，真理是越辩越明；但另一方面，大家在现阶段对问题的表态都不宜太固执，更不能把问题极端化。期待政府和公众共同营造良好的谘询氛围，让这个长达半年的谘询活动，能够真正倾听到广大市民的意见，让全体市民充分了解到政府落实退休保障的思路，更让各方面建设性意见能够对政府制定政策有所助益。（完）

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