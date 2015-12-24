中信期货：上证50和沪深300期指呈多头格局

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
本周期指延续上周振荡上涨态势，周一在IH带动下全线拉出中阳线，周二涨势放缓，全天振荡，周三IF、IH依然呈现振荡态势，IC回调，市场偏好蓝筹股。从期指数据看，IF、IH数据偏好，期指前20席位均为净空单持续下降状态，前10席位IF、IH均是净多单状态，期指数据显示市场对蓝筹预期总体偏乐观。虽然短期市场或在年末资金压力下有回调可能，但市场有望在IF、IH带领下继续振荡向上。
从近五个交易日看，IF持仓在经历上周连续减仓及本周一大幅加仓后，本周二持仓走平，周三再次大幅加仓1275手，显示了投资者对后市资金回流的预期。IH合约近5日持仓呈现增减交替状态，5日合计减仓1213手，周三加仓759手，显示资金目前对后市金融蓝筹的乐观预期：IC合约近5日合计减仓1599手，周三日小幅加仓288手，说明资金对小市值公司后市表现持谨慎态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。