中信期货：上证50和沪深300期指呈多头格局

本周期指延续上周振荡上涨态势，周一在IH带动下全线拉出中阳线，周二涨势放缓，全天振荡，周三IF、IH依然呈现振荡态势，IC回调，市场偏好蓝筹股。从期指数据看，IF、IH数据偏好，期指前20席位均为净空单持续下降状态，前10席位IF、IH均是净多单状态，期指数据显示市场对蓝筹预期总体偏乐观。虽然短期市场或在年末资金压力下有回调可能，但市场有望在IF、IH带领下继续振荡向上。