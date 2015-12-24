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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:39 BJT

中信期货：上证50和沪深300期指呈多头格局

以下内容节选自12月24日的《期货日报》：

本周期指延续上周振荡上涨态势，周一在IH带动下全线拉出中阳线，周二涨势放缓，全天振荡，周三IF、IH依然呈现振荡态势，IC回调，市场偏好蓝筹股。从期指数据看，IF、IH数据偏好，期指前20席位均为净空单持续下降状态，前10席位IF、IH均是净多单状态，期指数据显示市场对蓝筹预期总体偏乐观。虽然短期市场或在年末资金压力下有回调可能，但市场有望在IF、IH带领下继续振荡向上。

　　从近五个交易日看，IF持仓在经历上周连续减仓及本周一大幅加仓后，本周二持仓走平，周三再次大幅加仓1275手，显示了投资者对后市资金回流的预期。IH合约近5日持仓呈现增减交替状态，5日合计减仓1213手，周三加仓759手，显示资金目前对后市金融蓝筹的乐观预期：IC合约近5日合计减仓1599手，周三日小幅加仓288手，说明资金对小市值公司后市表现持谨慎态度。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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