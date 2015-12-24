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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:54 BJT

表格：日本2016/17财年公债发行计画

路透东京12月24日 - 日本财务省周四表示，将于明年4月起的财年缩减20年期、五年期及两年期政府公债发行量，在此同时扩大发行40年期公债。

日本当局表示，2016/17年度日债标售数量将降至147万亿日圆，2015/16年度最初规划的标售规模为156.2万亿日圆。

以下为财务省标债计画表格。括号中显示新财年与本财年的差距。

标售次数 每次发行金额(万亿日圆) 总计 ------------------------------------------------------------------- 40年期 6*(+1) 0.4 2.4(+0.4) 30年期 12 0.8 9.6 20年期 12 1.1(-0.1) 13.2(-1.2) 10年期 12 2.4 28.8 五年期 12 2.4(-0.1) 28.8(-1.2) 两年期 12 2.3(-0.2) 27.6(-2.4) 10年期通胀保值(**) 4 0.5 2.0 流动性 12 (***) 9.6 一年期 12 2.0/2.1/2.2(

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