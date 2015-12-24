表格：日本2016/17财年公债发行计画

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透东京12月24日 - 日本财务省周四表示，将于明年4月起的财年缩减20年期、五年期及两年期政府公债发行量，在此同时扩大发行40年期公债。
日本当局表示，2016/17年度日债标售数量将降至147万亿日圆，2015/16年度最初规划的标售规模为156.2万亿日圆。
以下为财务省标债计画表格。括号中显示新财年与本财年的差距。
标售次数 每次发行金额(万亿日圆) 总计 ------------------------------------------------------------------- 40年期 6*(+1) 0.4 2.4(+0.4) 30年期 12 0.8 9.6 20年期 12 1.1(-0.1) 13.2(-1.2) 10年期 12 2.4 28.8 五年期 12 2.4(-0.1) 28.8(-1.2) 两年期 12 2.3(-0.2) 27.6(-2.4) 10年期通胀保值(**) 4 0.5 2.0 流动性 12 (***) 9.6 一年期 12 2.0/2.1/2.2(
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。